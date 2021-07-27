ضبط مواد خطرة في أم قصر الأوسط

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها تمكنت من ضبط حاوية محملة بمواد كيميائية خطرة سريعة الأشتعال من قبل مركز كمرك ام قصر الأوسط".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والجهات الساندة الأخرى؛ لمخالفة ضوابط و تعليمات الأستيراد".

