الاعمار تعلن انجاز 81% من مشروع ماء البغدادي غربي العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، انجاز 81% من مشروع ماء البغدادي في محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "حققت مراحل عمل متقدمة من مشروع ماء البغدادي في محافظة الانبار، عن طريق شركة الفاو الهندسية العامة واشراف المديرية العامة للماء التابعتين للوزارة، بنسبة انجاز بلغت نحو 81% تزامناً مع وصول المواد الاستيرادية اللازمة للمشروع".



وبينت، أن "الطاقة الانتاجية للمشروع الواقع على نهر الفرات في ناحية البغدادي، تبلغ 4000م3/ ساعة، ويخدم مناطق البغدادي والقرى المجاورة لها، ويتكون من محطة وهيكل السحب و3 احواض ترسيب بسعة خزن تبلغ 5000م3، ومحطة ضخ الماء الصافي الى الخزانات الحديدية العالية بسعة 1136م3، فضلاً عن ابنية الكيمياويات والكلور والشب والطاقة الكهربائية وغيرها".