زيارة سرية لبغداد وملف الحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

= بعد القرار الامريكي.. قائد فيلق القدس الايراني يصل بغداد في زيارة سرية.. وروسيا تأمل عدم تفاقم الوضع بالشرق الأوسط.

= في صولة جديدة ضد الفاسدين.. لجنة أبو رغيف تعتقل مسؤولا في وزارة التجارة.. ونواب يصفون عقد السلة الغذائية بالمشروع الفاسد.



= بالتعاون مع اقليم كردستان.. الاستخبارات تلقي القبض على قاتل نجل الناشطة المدنية في البصرة.