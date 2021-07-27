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زيارة سرية لبغداد وملف الحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بغداد وواشنطن تتفقان على انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق،، وترحيب واسع بنتائج الحوار الاستراتيجي.
= بعد القرار الامريكي.. قائد فيلق القدس الايراني يصل بغداد في زيارة سرية.. وروسيا تأمل عدم تفاقم الوضع بالشرق الأوسط.

= في صولة جديدة ضد الفاسدين.. لجنة أبو رغيف تعتقل مسؤولا في وزارة التجارة.. ونواب يصفون عقد السلة الغذائية بالمشروع الفاسد.


= بالتعاون مع اقليم كردستان.. الاستخبارات تلقي القبض على قاتل نجل الناشطة المدنية في البصرة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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