انت الان تتابع خبر زيارة سرية لبغداد وملف الحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد وواشنطن تتفقان على انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق،، وترحيب واسع بنتائج الحوار الاستراتيجي.
= بعد القرار الامريكي.. قائد فيلق القدس الايراني يصل بغداد في زيارة سرية.. وروسيا تأمل عدم تفاقم الوضع بالشرق الأوسط.
= في صولة جديدة ضد الفاسدين.. لجنة أبو رغيف تعتقل مسؤولا في وزارة التجارة.. ونواب يصفون عقد السلة الغذائية بالمشروع الفاسد.
= بالتعاون مع اقليم كردستان.. الاستخبارات تلقي القبض على قاتل نجل الناشطة المدنية في البصرة.
= في صولة جديدة ضد الفاسدين.. لجنة أبو رغيف تعتقل مسؤولا في وزارة التجارة.. ونواب يصفون عقد السلة الغذائية بالمشروع الفاسد.
= بالتعاون مع اقليم كردستان.. الاستخبارات تلقي القبض على قاتل نجل الناشطة المدنية في البصرة.