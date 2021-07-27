مصدر: اعتقال قاتل نجل ناشطة في البصرة تم بإشراف مباشر من الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن اعتقال قاتل نجل ناشطة في محافظة البصرة تم بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية اعتقال قاتل علي كريم نجل الناشطة في البصرة تمت بإشراف مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة.