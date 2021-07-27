التطبيعية تسمي الملاك التدريبي المساعد للمنتخب الأولمبي

أعلنت الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، تسمية الملاك التدريبي المحلي المساعد للمنتخب الأولمبي الذي يشرف على تدريبه المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب.

وقررت الهيأة التطبيعية تسمية كل من عباس عبيد وسعد حافظ مدربين مساعدين، بعد أن اختارهما المدرب التشيكي سوكوب للعمل معه ضمن الملاك التدريبي، وكذلك تسمية إبراهيم سالم مدرباً مساعداً لمدرب حراس المرمى.



وسيبدأ الملاك التدريبي المساعد للمنتخب الأولمبي مهامه بشكل رسمي خلال معسكر المنتخب في كربلاء الذي يستمر لعشرة أيام تحضيراً للاستحقاقات القادمة التي تنتظر أولمبينا.