الأمن يعتقل احد المتهمين بقتل نجل ناشطة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال أحد المتهمين بقتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت اليوم، من اعتقال احد المتهمين بقتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".

وبين، أن "دوافع الجريمة وتفاصيل القاء القبض على المتهم بقتل نجل الناشطة ستعلن لاحقا بعد اكمال التحقيقات".