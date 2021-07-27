انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يُوافق على زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات العامة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية.
وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "القرار شمل شركة ناقلات النفط العراقيـة إحدى تشكيلات وزارة النفط بمبلـغ مقداره مئة وواحد وثلاثين مليارا واثنين وثمانين مليونا وتسعمئة وسبعة عشر ألفا وخمسمئة وثلاثة دنانير، وشركة ديالي العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ واحـد وأربعين مليارا وثلاثمئة وخمسة وسبعين مليونا وثمانمئة وتسعة آلاف وخمسمئة وواحد وستين دينارا، فضلاً عن شركة أور العامـة التي بلغ مقدار الزيادة ستة وأربعين مليار دينار".
واشار الى أن "موافقة المجلس تأتي استنادا إلى أحكام المادة (١٠) من قانون الشركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) المعدل".
واشار الى أن "موافقة المجلس تأتي استنادا إلى أحكام المادة (١٠) من قانون الشركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) المعدل".