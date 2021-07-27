انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يُوافق على زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات العامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية.