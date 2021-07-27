الهند تسجل أدنى ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ 132 يوما

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 31.44 مليون إصابة، لتحتل الهند المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في عدد الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 42363 مريضا من هذا الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند أقل من 400000، وأن الحالات النشطة تشكل 1.27% من إجمالي الحالات.



وأوضحت أن معدل الحالات الإيجابية الأسبوعي ما زال أقل من 5%، وبلغ حاليا 2.33%، مضيفة أن معدل الحالات الإيجابية اليومية بلغ 1.73%.