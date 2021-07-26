انت الان تتابع خبر زيدان والسفير الاسباني في العراق يبحثان إمكانية تبادل الخبرات القضائية بين البلدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار إمكانية تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن"رئيس مجلس القضاء فائق زيدان استقبل السفير الاسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار وبحث معه إمكانية تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين".