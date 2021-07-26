انت الان تتابع خبر زيدان والسفير الاسباني في العراق يبحثان إمكانية تبادل الخبرات القضائية بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار إمكانية تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين.