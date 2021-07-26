تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل في احدى المحافظات

بغداد - ياسين صفوان - اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيان ورد لـ الخليج 365، "اعتبار يوم الخميس المقبل 29/7/2021 عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الغدير الاغر، باسثناء الجامعات لغرض اداء الامتحانات وكافة المصارف في المركز والاقضية والنواحي من اجل صرف رواتب الدوائر والالتزامات الاخرى، سائلين الله عز وجل ان يعيده على جميع المؤمنين بالخير والعافية وكل عام وانتم بالف خير وعافية".