بالفيديو.. غرق أعداد كبيرة من السيارات في الصين

وتظهر أعداد كبيرة من السيارات غارقة في مياه مختلطة بالوحل بعد أن علقت بأحد الطرق، في واحدة من أسوأ موجات الفيضانات التي تضرب عدة مناطق على مستوى العالم.





وفي وقت سابق، ألغت منطقة شنغهاي التجارية الصينية والمناطق الساحلية المجاورة جميع الرحلات الجوية وأبطأت أو أوقفت خدمة قطارات الأنفاق وأغلقت المتاجر مع وصول الإعصار "إن-فا" إلى اليابسة أمس الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن الإعصار وصل إلى منطقة بوتو في مدينة تشوشان، وهي ميناء رئيسي في إقليم تشجيانغ الواقع على الساحل الشرقي، عند الساعة 12:30 ظهرا (04:20 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد.



يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه منطقة وسط الصين من تداعيات فيضانات عارمة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص.