الغزي: الحكومة عازمة على اختيار تصاميم عصرية لمشروع تطوير مدينة الصدر

بغداد - ياسين صفوان - أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي اهتماماً واسعاً بمشروع تطوير مدينة الصدر، وهي عازمة على استخدام تصاميم حديثة ومتطورة.

وشدد الغزي خلال ترؤسه جدول أعمال لجنة تطوير مدينة الصدر، على "ضرورة اختيار تصاميم نموذجية تليق بمستوى المدينة وساكنيها، التي ستستهم في تحويل المدينة من واقعها الحالي إلى واقع أفضل من الناحية السكانية والعمرانية، مع الأخذ بنظر الاهتمام، إدخال التكنولوجيا الحديثة على وفق المواصفات العالمية".



وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى أن "المشروع سيتضمن إنشاء بنى تحتية متكاملة، ومرافق صحية وتربوية وترفيهية، مع شبكة طرق وجسور تربط المدينة الجديدة بالمناطق المحيطة، وسيسهم المشروع في تشغيل آلاف الأيادي العاملة من الكفاءات المحلية".