انخفاض ملحوظ باسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

ففي بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت الاسعار 147.600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح أمس الأحد، 148.100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وهبطت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.000 دينار عراقي، وأسعار الشراء الى 147.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

