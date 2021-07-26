انت الان تتابع خبر انخفاض ملحوظ باسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، انخفاضا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
ففي بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت الاسعار 147.600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح أمس الأحد، 148.100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.
وهبطت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.000 دينار عراقي، وأسعار الشراء الى 147.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وهبطت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.000 دينار عراقي، وأسعار الشراء الى 147.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.