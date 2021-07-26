محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور داخل طائرته الخاصة

وتعرض رمضان لانتقادات حادة من الجمهور لنشره صورته على موقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يجلس عاريا على كرسي الطائرة، ويدخن السجائر ويحمل على قدمه لاب توب، وترك الفنان المصري الصورة دون تعليق، إلا أن الجمهور هاجمه بشدة.

وكان محمد رمضان، نشر مقطعا مصورا له، يظهر فيه وسط مجموعة من جمهوره، ويظهر رمضان في المقطع المصور الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وسط مجموعة من الأشخاص في الساحل الشمالي يحاولون التقاط الصور التذكارية معه.

وعلق رمضان على المقطع: "اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله".

ويقضي رمضان عطلته الصيفية، برفقة أسرته في الساحل الشمالي، ويشارك جمهوره ومتابعيه بمقاطع فيديو تظهر التفاف جمهوره حوله في كل مكان يذهب إليه.