'الطيران الإسرائيلي' يقصف أهدافاً في قطاع غزة

وكان الجيش الإسرائيلي توعد حركة "حماس" بـ"تحمل تداعيات العنف الممارس بحق الإسرائيليين"، بعد أن اتهم الحركة بإطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.

وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن "طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت هدفا آخر شمال غربي قطاع غزة".

بغداد - ياسين صفوان - قصفت طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية، مساء الأحد، هدفا شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية