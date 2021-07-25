انت الان تتابع خبر 'الطيران الإسرائيلي' يقصف أهدافاً في قطاع غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قصفت طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية، مساء الأحد، هدفا شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة.
وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن "طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت هدفا آخر شمال غربي قطاع غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي توعد حركة "حماس" بـ"تحمل تداعيات العنف الممارس بحق الإسرائيليين"، بعد أن اتهم الحركة بإطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي توعد حركة "حماس" بـ"تحمل تداعيات العنف الممارس بحق الإسرائيليين"، بعد أن اتهم الحركة بإطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.