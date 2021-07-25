إيران: الأمريكيون ارتكبوا كمّاً هائلاً من المجازر في العراق

وقال خلال مراسم تكريم "شهداء سنندج" في مركز محافظة كردستان، غربي البلاد، إن الولايات المتحدة وبعد مرور 20 عاما على تدخلاتها في شؤون أفغانستان "تسعى من خلال فتنة جديدة إلى اندلاع حرب أهلية في هذا البلد"، حسب ما نقلته "وكالة الأنباء الإيرانية".وأضاف أن "الأمريكيين ارتكبوا كمّا هائلا من المجازر في العراق بعد أن وطأت أقدام هؤلاء المحتلين تلك الأراضي المقدسة".

كما اتهم سلامي الولايات المتحدة والسعودية بـ"حرمان الشعب اليمني المضطهد والمقاوم من نعمة الحياة".