أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 27146 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و691 ألفا و432 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2935 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 4863 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و256 ألفا و856 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 268 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88800 حالة وفاة.