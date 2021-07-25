الطيران المدني تلزم العراقيين المسافرين بإبراز شهادة التلقيح الدولية

وقالت السلطة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/6/8 ، تقرر إلزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 وابتداءً من 2021/10/1، إضافة إلى متطلبات الدولة المراد السفر إليها".وأضافت، "يستثنى من ذلك القرار من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة ) وإلزامهم بجلب فحص pcr سالب يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا عند سفره".

وأشار البيان إلى أن "ذلك التوجيه سيكون ملزمًا لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد لغرض إبلاغ جميع مسافريها".