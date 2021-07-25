محافظة عراقية تصدر تنويهاً هاماً بشأن مراكز لقاحات كورونا

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن جهودها الحثيثة لمُواجهة جائحة فيروس كُورونا، ومع وجود إقبال واسع على عملية التطعيم باللقاحات المُضادة للفيروس الوبائي، فقد تم شمول المراكز الصحية التالية أدناه بعملية التطعيم بلقاح فايزر، بحيث أصبح بإمكانكم مراجعتها، وإعتباراً من يوم غد الإثنين، وذلك لإستيعاب الأعداد المُتزايدة من المراجعين".وأضافت "في حين تبقى مدينة الإمام الحسين ( ع) الطبية ، ومُستشفيي قضائي الهندية وعين التمر ، مُخصصة فقط لتطعيم مُنتسبيها".

وشملت المراكز وفق البيان، "قطاع المركز (الاسكان، الملحق، العباسية الغربية، الغدير، حي العباس، الموظفين، النصر، شهداء الامام علي ( ع)، التحدي و الصمود، باب بغداد ، العباسية الشرقية، النضال)، وقطاع الحر (حي الحر، حي العامل، الحسن العسكري، الحر)، بالإضافة إلى قطاع الهندية ( الهندية النموذجي، العسكري النموذجي، الخيرات)، أما قطاع الحسينية فشمل (الطف، الحسينية، وعون بن عبد الله)".

