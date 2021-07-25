انت الان تتابع خبر الكاظمي يتوجه الى امريكا على رأس وفد حكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الإهتمام المشترك .