مصدر: اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية تم بمتابعة أبو رغيف

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن عملية اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية في بغداد كانت بمتابعة وكيل الاستخبارات.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية اعتقال الإرهابيين اللذين كانا يخططان لعملية إرهابية في الباب الشرقي كانت بمتابعة وكيل الاستخبارات الفريق الاول أحمد أبو رغيف شخصياً".