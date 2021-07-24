صحة النجف تنوه بشأن لقاحات كورونا في بعض مراكزها

وقال الكندي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدائرة أشرت إقبالاً كبيراً على منافذ التلقيح خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصلت أعداد الملقحين إلى أرقاماً غير مسبوقة".

وأضاف، "نلفت انتباهكم الى أن بعض منافذ التلقيح لايوجد فيها لقاح ليوم غد فقط، وأننا سوف نستلم حصة جيدة جدا من لقاح فايزر غدا عصرا ويتم إطلاقها للصرف بعد غد على أن تصل بقية اللقاحات تباعا".

