انت الان تتابع خبر صحة النجف تنوه بشأن لقاحات كورونا في بعض مراكزها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نوه مدير عام دائرة صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، اليوم السبت، إلى عدم توفر لقاحات جائحة كورونا في بعض منافذ التلقيح فيها ليوم غد فقط.
وقال الكندي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدائرة أشرت إقبالاً كبيراً على منافذ التلقيح خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصلت أعداد الملقحين إلى أرقاماً غير مسبوقة".
وأضاف، "نلفت انتباهكم الى أن بعض منافذ التلقيح لايوجد فيها لقاح ليوم غد فقط، وأننا سوف نستلم حصة جيدة جدا من لقاح فايزر غدا عصرا ويتم إطلاقها للصرف بعد غد على أن تصل بقية اللقاحات تباعا".
وأضاف، "نلفت انتباهكم الى أن بعض منافذ التلقيح لايوجد فيها لقاح ليوم غد فقط، وأننا سوف نستلم حصة جيدة جدا من لقاح فايزر غدا عصرا ويتم إطلاقها للصرف بعد غد على أن تصل بقية اللقاحات تباعا".