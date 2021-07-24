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صحة النجف تنوه بشأن لقاحات كورونا في بعض مراكزها

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بغداد - ياسين صفوان - نوه مدير عام دائرة صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، اليوم السبت، إلى عدم توفر لقاحات جائحة كورونا في بعض منافذ التلقيح فيها ليوم غد فقط.
وقال الكندي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدائرة أشرت إقبالاً كبيراً على منافذ التلقيح خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصلت أعداد الملقحين إلى أرقاماً غير مسبوقة".

وأضاف، "نلفت انتباهكم الى أن بعض منافذ التلقيح لايوجد فيها لقاح ليوم غد فقط، وأننا سوف نستلم حصة جيدة جدا من لقاح فايزر غدا عصرا ويتم إطلاقها للصرف بعد غد على أن تصل بقية اللقاحات تباعا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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