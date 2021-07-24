سياسي معارض: 'الصعاديات' لن تخرج أمريكا من العراق

وقال الأبيض في حديث لنشرة السومرية، إنه "عندما تريد واشنطن أن تغادر العراق فلا أحد يستطيع أن يفرض عليها، هي سوف تسحب قواتها دون أن تقول أنها ستنسحب"، مضيفاً أن "الصواريخ والصعاديات لن تخرج أمريكا إذا كانت هي لا تفكر بالخروج".وأضاف، "الذين فرطوا بسيادة العراق قبل غيرهم هم أصحاب الولاءات الذين كان القسم الأكبر منهم يتبع لإيران".

وأشار إلى أن "الانقسام العراقي واضح بشأن الوجود الأمريكي، فموقف الكرد والمناطق الغربية والكثير من الشرقية في العراق يرفضون خروج القوات الامريكية من البلاد".

وتابع الأبيض، أن "سبب الوجود الأمريكي في العراق هو غياب الموقف الموحد داخل الحكومة ومجلس النواب؛ لأن الجميع يدرك أن خروج أمريكا سوف يسقط النظام الحالي".