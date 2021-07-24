ميسان.. الإطاحة بمشتركين اثنين في جريمة قتل 'والد علي جاسب'

وقالت المديرية في بيان ورد إلى الخليج 365، أنه "نتيجة التحري وجمع المعلومات والمتابعة المستمرة ، تمكنت مفارز قسم شرطة البلدة من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين في قتل المجني عليه (أبو احمد الهليجي) بعد تقديم شكوى بحقهما من قبل المدعين بالحق الشخصي واتهامهما بضلوعهم بعملية القتل واشتراكهما مع القاتل الموقوف بتهمة القتل العمد منذ تنفيذه للجريمة في آذار من العام الحالي".وأضافت، "حيث تم إلقاء القبض عليهما خلال قدومهما الى مدينة العمارة مستغلين مناسبة عيد الاضحى المبارك بعد ان كانا هاربين خارج المحافظة".

وأشارت المديرية الى إحالتهما للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.