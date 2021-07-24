انت الان تتابع خبر المنافذ تعلن دخول 200 طن أوكسجين طبي إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن خول 200 طن أوكسجين طبي إلى العراق، قادمة من الكويت.