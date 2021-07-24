انت الان تتابع خبر المنافذ تعلن دخول 200 طن أوكسجين طبي إلى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن خول 200 طن أوكسجين طبي إلى العراق، قادمة من الكويت.
وقالت الهيأة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيأة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية".
وأشارت إلى "دخول مادة الأوكسجين الطبي السائل بواقع (10) صهاريج بوزن (200 طن) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".
وأشارت إلى "دخول مادة الأوكسجين الطبي السائل بواقع (10) صهاريج بوزن (200 طن) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".