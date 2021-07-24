انت الان تتابع خبر الحزب الشيوعي العراقي يعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها في العاشر من تشرين الاول المقبل.