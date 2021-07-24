تصاعد الاتهامات بين الحشد العراقي والأمم المتحدة

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ايلاف من لندن : فجرت اتهامات وجهتها رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق لممارسات الميليشيات العراقية الموالية لايران غضب رئيس هيئة الحشد الشعبي فوصفها بانها اصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي.

وهاجم رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض دور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مشيرا الى انها تجاوزت دورها المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي على خلفية مهاجمتها لممارسات بعض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لايران التي قالت انها تقوم باعمال ضد الدولة.

وكتب الفياض تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "ايلاف" الجمعة قائلا " نرى ان ممثلة #الامين_العام_للامم_المتحدة في العراق السيدة #بلاسخارت تجاوزت الدور المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي. السيد الامين العام للامم المتحدة نحن بحاجة الى دوركم الاممي المهني في دعم #العراق. #نعم_لسيادة_العراق".

فصائل مسلحة تنشط خارج سيطرة ألدولة

وجاءت اتهامات الفياض لبلاسخارت اثر تصريحات لها هذا الاسبوع قالت فيها إن "بعض القوات المسلحة تقوم بعدة نشاطات ضد الدولة العراقية ولا تهاجم أربيل فقط وانما العراق باكمله، للاسف فان هذه التهديدات مستمرة في حياة العراقيين، وتضع حياتهم في خطر، وتضع البلاد في مواجهة مستقبل غير معلوم، واذا ما استمرت بالإمكان أن تتوقع هجمات مضادة عاجلاً أم آجلاً كما شهدنا في الفترة الأخيرة".

واشارت بلاسخارت في تصريحات ادلت بها الى "شبكة رووداو الإعلامية العراقية" وتابعتها "ايلاف" ان ممارسات تلك الفصائل ستجلب دورة عنف لامتناهية وخسائر إضافية في الأرواح. وحثت من اسمتهم "أصحاب السلطة على تشخيص الفصائل المسلحة ومنفذي هذه الهجمات وتحميلهم المسؤولية".

وأوضحت قائلة ان"ما نشهده اليوم في العراق هو وجود فصائل مسلحة تنشط خارج سيطرة وسلطة الحكومة ولها أذرع في خارج وداخل أجهزة الدولة لهذا لو عدنا للحديث عما يجري، فإننا نتحدث عن فصائل مسلحة تنشط خارج إطار سلطة الدولة".

بلاسخارت مجتمعة في كربلاء في 24 حزيران يونيو 2021 مع عائلة الناشط المغدور بسلاح المليشيات ايهاب الوزني

انتقادات

وعادة ما تتعرض بلاسخارت الى انتقادات ايضا من قبل الناشطين العراقيين الذين يتهمون الفصائل العراقية الموالية لايران بالمسؤولية عن عمليات القتل والاختطاف التي يتعرضون لها بأنها ويقولون انهم يقتلون "تحت انظار الامم المتحدة".

وخلال اجتماع بلاسخارت في 24 حزيران يونيو الماضي مع عائلة رئيس تنسيقيات الحراك الشعبي في مدينة كربلاء الجنوبية ايهاب الوزني الذي اغتالته عناصر مليشياوية فقد وجه لها شقيقه كلاما قاسيا ابلغها فيها ان "عراقيين يتهمونها بأنها تتقاضى أموالا من السياسيين ورؤساء الأحزاب في البلاد"..

وقال لها مباشرة "هناك من يتهمك بأن القادة السياسيين هم من يكتبون لك تغريدات انتقائية قبل لقاءاتك في مجلس الأمن، كذلك يتهمونك بأنك مرتشية وتتقاضين المليارات من الدولارات من الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب.. وإن لم تتحركي حول قضايا المتظاهرين فأنت فعلا كذلك".

بلاسخارت تدافع

وفي الثالث من تشرين الاول اكتوبر وبعد انتقادات واسعة تعرضت لها بلاسخارت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقائها عبد العزيز المحمداوي القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران والمتهم بقتل ناشطين مؤكدين انه متورط بأعمال قتل وبالهجمات على البعثات الدبلوماسية والسفارة الأميركية في بغداد.

لكن للاسخارت ردت قائلة "الحياد والاستقلال في صميم تفويض الأمم المتحدة يعني أننا نتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام. وعملنا في العراق ليس استثناء".

وأضافت في تغريدة عبر تويتر "الحوار هو الحل الوحيد، والتخويف والعنف ليسا الطريق للمضي قدما أبدا".

وكان قد تم تعيين المحمداوي نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي في شباط فبراير 2021 خلفا لأبو مهدي المهندس الذي قتل بغارة أميركية في الثالث من كانون الثاني يناير 2020 مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.