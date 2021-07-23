انت الان تتابع خبر الاعلام الرقمي: بيغاسوس استخدم هجمات صفرية حذرنا منها قبل عامين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، نظام التجسس "بيغاسوس" استخدم هجمات صفرية حذر منها المركز قبل عامين، معتبراً أن وجود ارقام هواتف لمسؤولين عراقيين ضمن التسريبات لا يعني بالضرورة اختراق هواتفهم.
وقال المركز في بيان، إن "وجود ارقام هواتف لمسؤولين عراقيين ضمن تسريبات بيغاسوس لا يعني بالضرورة اختراق هواتفهم، كما ان تحديد الدولة او الجهة المسؤولة عن عملية الاستهداف لا تعتبر قطعية"، مؤكداً أنه "حذر من هذه الهجمات في بيان صدر بتاريخ التاسع عشر من شهر تشرين الاول عام 2019".
وأضاف المركز أنه "من الصعب التعرف بدقة على الآليات التي تستخدمها شركة “ان اس او” NSO في اختراق الاجهزة عبر برمجية بيغاسوس بسبب استخدام “ثغرات صفرية” او ما يعرف بـ 0day في عمليات الاختراق الحاصلة"، مبيناً انه "تم رصد النسخة الاولى من برمجية بيغاسوس في عام 2016، وهي النسخة التي يمكن ان تستهدف انظمة “اندرويد” Android و “اي او اس” IOS على حد سواء وذلك عبر آليات الاختراق التقليدية في ذلك الوقت من خلال الرسائل النصية SMS او رسائل البريد الالكتروني Email التي تحتوي روابط ملغومة".
واشار المركز الى ان "اليات الاختراق التي تستخدمها الشركة الان باتت اكثر تطورا، كما انها لا تحتاج لاي تفاعل من قبل المستخدم، بسبب استخدام الشركة للثغرات الصفرية او ما يعرف بـ 0day او 0Click وهي ثغرات يجري اكتشافها حديثا وتباع لبعض الجهات دون ان تعلم الشركات المصنعة لانظمة التشغيل بهذه الثغرات، وهو الامر الذي يتيح للهاكرز تنفيذ عمليات اختراق نادرة".
وأضاف المركز أنه "من الصعب التعرف بدقة على الآليات التي تستخدمها شركة “ان اس او” NSO في اختراق الاجهزة عبر برمجية بيغاسوس بسبب استخدام “ثغرات صفرية” او ما يعرف بـ 0day في عمليات الاختراق الحاصلة"، مبيناً انه "تم رصد النسخة الاولى من برمجية بيغاسوس في عام 2016، وهي النسخة التي يمكن ان تستهدف انظمة “اندرويد” Android و “اي او اس” IOS على حد سواء وذلك عبر آليات الاختراق التقليدية في ذلك الوقت من خلال الرسائل النصية SMS او رسائل البريد الالكتروني Email التي تحتوي روابط ملغومة".
واشار المركز الى ان "اليات الاختراق التي تستخدمها الشركة الان باتت اكثر تطورا، كما انها لا تحتاج لاي تفاعل من قبل المستخدم، بسبب استخدام الشركة للثغرات الصفرية او ما يعرف بـ 0day او 0Click وهي ثغرات يجري اكتشافها حديثا وتباع لبعض الجهات دون ان تعلم الشركات المصنعة لانظمة التشغيل بهذه الثغرات، وهو الامر الذي يتيح للهاكرز تنفيذ عمليات اختراق نادرة".
واوضح المركز أنه "يمكن للجهات التي تستخدم بيغاسوس تنفيذ عدد من العمليات في اجهزة الضحية بدءا من تشغيل الكاميرا او المايك او الاطلاع على الرسائل النصية او الالكترونية فضلا عن تحديد الموقع وعدد من العمليات الاخرى".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قالت قبل أيام، إن شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية أغلقت -في تموز الجاري- نظام التجسس "بيغاسوس" (Pegasus) الذي طورته واستخدم بقرصنة هواتف.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصدر بالشركة الإسرائيلية أن قرارها إغلاق نظام التجسس "بيغاسوس" جاء بعد افتضاح أمره.