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العراق ولبنان يوقعان اتفاقاً رسمياً يخص تصدير 'النفط الخام'

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بغداد - ياسين صفوان - وقع العراق ولبنان، اليوم الجمعة، اتفاقاً رسمياً يخص تصدير "النفط الخام" الى لبنان.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الجانب اللبناني ممثلاً بالوزير ريمون غجر وبحضور اللواء عباس إبراهيم وقع مع الحكومة العراقية إتفاقاً رسمياً برفع كمية النفط الخام من 500 ألف طن إلى مليون طن، على أن يوقع الطرفان غداً الاتفاق النهائي لهبة الوقود".

 

وأضاف أنه "‏من المفترض وصول البواخر العراقية خلال أسابيع".

 

ووصل وفد لبناني برئاسة اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن اللبناني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد؛ لإنجاز اللمسات الاخيرة مع مسؤولين عراقيين في اتفاقية لتصدير النفط الى لبنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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