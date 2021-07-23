انت الان تتابع خبر عاصفة شمسية 'تلامس' كوكبنا' في هذا الموعد! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحذر الخبراء في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي (SWPC)، من أن العاصفة قد تؤدي إلى ضعف اضطرابات شبكة الطاقة.

وكتب الخبراء في توقعاتهم المحدثة لمدة ثلاثة أيام: "من المحتمل أن تكون ظروف العاصفة المغناطيسية الأرضية G1 (الصغرى) متأخرة في 23 تموز بسبب تأثيرات CME".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر المركز في توقعاته من "ضربة خاطفة CME" لها تأثير على طقس الفضاء.

وتُعرف الكتل الإكليلية أو القذف الكتلي الإكليلي بأنها عمليات طرد كبيرة للبلازما والمجالات المغناطيسية من الشمس والتي تترافق أحيانا مع التوهجات الشمسية.

ويمكن أن تؤدي الكتل الإكليلية المقذوفة والتوهجات، بدورها، إلى إثارة عواصف شمسية عن طريق إلقاء تيارات عالية السرعة من المواد المشحونة في الغلاف المغناطيسي - منطقة الفضاء حول الأرض التي يهيمن عليها المجال المغناطيسي للكوكب.



ووفقا لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، يمكن لهذا أن يخترق المجال المغناطيسي، ما يسمح للجسيمات المشحونة بضرب القطبين والغلاف الجوي.

وعندما يحدث هذا، يضعف المجال المغناطيسي للأرض لمدة ست إلى 12 ساعة، وسيستغرق بضعة أيام للتعافي تماما.

ويمكن أن تسبب العواصف الشمسية مجموعة واسعة من الآثار، من الاضطرابات الطفيفة إلى عمليات الأقمار الصناعية، إلى انقطاع التيار الكهربائي الكامل.

ووفقا لموقع علم الفلك SpaceWeather.com: "تدفقت الرياح الشمسية، ما أدى إلى فترة من الاضطرابات المغناطيسية الأرضية. وحتى الآن لم ترد أي تقارير عن حدوث شفق قطبي، ربما بسبب وهج أشعة الشمس الصيفية الشمالية. واستؤنفت الظروف الهادئة منذ ذلك الحين".

كما أبلغ الموقع عن انفجار بقعة شمسية، AR2846، اكتُشفت في 20 تموز.

وتشير النمذجة التي أجرتها الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وSWPC، إلى أن حافة CME ستضرب المجال المغناطيسي للأرض في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ولحسن الحظ بالنسبة لنا، يتوقع المتنبئون فقط بحدوث عاصفة طفيفة من الفئة G1 - إذا حدث ذلك أصلا.

ويمكن أن تسبب عاصفة G1 " تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة" ويكون لها "تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية".

ومن المعروف أيضا أن العواصف الشمسية الضعيفة لها تأثير على الحيوانات المهاجرة، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور الشفق القطبي الجميل.

وقالت ناسا: "خلال بعض أحداث الطقس الفضائي، تتصاعد جزيئات الطاقة الشمسية بشكل حلزوني أسفل خطوط المجال المغناطيسي الأرضي في المناطق القطبية، حيث تزيد من كثافة الغاز المتأين، ما يؤثر بدوره على انتشار الموجات الراديوية ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع الراديو. ويمكن أن تستمر هذه الأحداث لعدة أيام، وخلال هذه الفترة يجب تحويل الطائرات إلى خطوط العرض حيث يمكن استخدام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية".

وكشف تقرير عام 2013، أن التكلفة الاقتصادية لعاصفة شمسية كبيرة تضرب الأرض ستسبب أضرارا تتراوح بين 0.6 تريليون دولار إلى 2.6 تريليون دولار في الولايات المتحدة وحدها.