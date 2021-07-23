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الحشد الشعبي يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيأة الحشد الشعبي،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" شمالي العاصمة بغداد .
وقالت الهيأة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "جاء ذلك بعد جهد استخباري وامني لمديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي والذي تكلل بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة التفخيخ ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" قاطع شمال بغداد."

واضافت ان "الارهابيان ساهما بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي".

واشارت الهيأة الى ان "هذه العملية تأتي في سياق العمليات النوعية الناجحة لأمن الحشد الشعبي والتي أسهمت في الإطاحة بالعديد من الإرهابيين البارزين والخطرين وتفكيك الشبكات الإرهابية واحباط مخططاتها الاجرامية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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