الحشد الشعبي يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد

انت الان تتابع خبر الحشد الشعبي يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيأة الحشد الشعبي،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" شمالي العاصمة بغداد .
وقالت الهيأة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "جاء ذلك بعد جهد استخباري وامني لمديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي والذي تكلل بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة التفخيخ ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" قاطع شمال بغداد."
واضافت ان "الارهابيان ساهما بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي".
واضافت ان "الارهابيان ساهما بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي".
واشارت الهيأة الى ان "هذه العملية تأتي في سياق العمليات النوعية الناجحة لأمن الحشد الشعبي والتي أسهمت في الإطاحة بالعديد من الإرهابيين البارزين والخطرين وتفكيك الشبكات الإرهابية واحباط مخططاتها الاجرامية".