أولمبياد طوكيو.. ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا

وشملت قائمة المصابين 56 يابانيا، و54 أجنبيا، بينهم 4 رياضيين من جمهورية التشيك، و3 هولنديين، ورياضيان من المكسيك وجنوب إفريقيا، ورياضي واحد من كل من الولايات المتحدة وتشيلي.

وتشهد النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية، مشاركة 206 بعثات من 205 بلدان وفريق اللاجئين، وستجري المسابقات في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين، بمن فيهم الصحفيون القادمون من الخارج، لقيود صحية مشددة.



وتسجل العاصمة اليابانية أعدادا متزايدة من الإصابات بكورونا، حيث أعلنت فيها حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 اب.