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الأمن الانتخابي والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - ##بريطانيا تعاقب خمسة اشخاص متورطين بقضايا فساد على مستوى العالم بينهم عراقي... ومطالبات بمحاسبة الفاسدين من دون انتقائية
##مقربون من الكاظمي يؤكدون ان مسألة انسحاب القوات القتالية الامريكية من العراق هي أولوية زيارة الكاظمي إلى واشنطن

##بالتزامن مع قرب الانتخابات التشريعية.. تحذيرات برلمانية من خطورة الوضع الأمني وتأثيره على الاقبال الشعبي للمشاركة بالانتخابات


##الكشف عن اسباب حريق مستشفى الحسين بالناصرية ... ومحافظ ذي قار يؤكد اصدار مذكرات قبض بحق ثلاثة عشر شخصا.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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