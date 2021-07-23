الأمن الانتخابي والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

##مقربون من الكاظمي يؤكدون ان مسألة انسحاب القوات القتالية الامريكية من العراق هي أولوية زيارة الكاظمي إلى واشنطن

##بالتزامن مع قرب الانتخابات التشريعية.. تحذيرات برلمانية من خطورة الوضع الأمني وتأثيره على الاقبال الشعبي للمشاركة بالانتخابات



##الكشف عن اسباب حريق مستشفى الحسين بالناصرية ... ومحافظ ذي قار يؤكد اصدار مذكرات قبض بحق ثلاثة عشر شخصا.