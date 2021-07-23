انت الان تتابع خبر انخفاض اسعار النفط بعد انتعاشها نهاية الاسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على الرغم من انهاء الأسبوع دون تغير يذكر بعد انتعاش اسعار النفط من انخفاض حاد يوم الاثنين الماضي، مدعوما بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.
وانخفض خام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 73.68 دولار للبرميل، ، بعد أن قفز 2.2 بالمئة أمس الخميس".
فيما نزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة أمس.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام "برنت" لإنهاء الأسبوع مستقرا بعد أن انخفض في الأسابيع الثلاثة السابقة، ومن المتوقع أيضا أن يظل الخام الأمريكي مستقرا خلال الأسبوع.
ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب العرض بعد اتفاق يوم الأحد الماضي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك+"، على إعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من اب 2021.
فيما نزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 71.73 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة أمس.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام "برنت" لإنهاء الأسبوع مستقرا بعد أن انخفض في الأسابيع الثلاثة السابقة، ومن المتوقع أيضا أن يظل الخام الأمريكي مستقرا خلال الأسبوع.
وانخفض كلا العقدين بنحو سبعة بالمئة يوم الاثنين الماضي، لكنهما عوضا كل تلك الخسائر مع توقع المستثمرين أن يظل الطلب قويا وأن تتلقى السوق دعما من تراجع مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات.
ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب العرض بعد اتفاق يوم الأحد الماضي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك+"، على إعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من اب 2021.