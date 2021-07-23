لانجاز الاتفاقية النفطية.. وفد لبناني يصل بغداد

وقال مصدر مطلع، في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مع وزير النفط اللبناني، وصلا إلى العاصمة العراقية بغداد".

وأضاف، أن "ألزيارة تأتي لتوقيع الاتفاقية النفطية مع العراق"، مبيناً أنه "بعد توقيع الاتفاقية تتجه كميات النفط الى احدى الدول العربية لتتناسب مع محطات الوقود والطاقة في لبنان".