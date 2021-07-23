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ريال مدريد يعلن اصابة احد نجومه بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-23 | 11:36

ريال مدريد يعلن اصابة احد نجومه بفيروس كورونا

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بفيروس كورونا.
وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة اللاعب كريم بنزيما جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن ".

ووصل بنزيما، اليوم ، لمقر تدريبات ريال مدريد، بعد انتهاء إجازته الصيفية، للاستعداد مع فريقه للموسم الجديد، لكن تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وكان بنزيما، شارك هذا الصيف مع منتخب فرنسا في منافسات "يورو 2020"، وسجل 4 أهداف قبل خروج " الديوك" على يد سويسرا في دور الـ 16.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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