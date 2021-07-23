أوامر قبض وأكداس عتاد ومخدرات.. حصيلة نوعية للاستخبارات في أسبوع

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الوكالة نفذت 37 أمر قبض وفق المادة ١/٤ ارهاب، و 212 أمر قبض بقضايا مختلفة، بالإضافة إلى القبض على 24 متعاط وتاجر مخدرات".

وأشارت إلى "ضبط 24 كدس عتاد، و 6 عبوات ناسفة، و١١٤٢ عتاد مختلف"، مبينة أنه "تم ضبط ١،١٥٨ كغم مخدرات كرستال، و 147 حبة مخدرة".



ولفتت إلى ضبط قطعتين اثريتين، و 6 معامل للغش الصناعي، و ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة عدد ٢٠٧ كارتون، فضلا عن ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة عدد ٤٠، مع القبض على مخالفي التسعيرة ورفع الأسعار عدد ٥، حماية المنتج المحلي ١٣٢ طن".

وأضافت الخلية، أنه "تم ضبط صهاريج تهريب نفط عدد ١٠، مع ضبط عجلات تحمل مواد مهربة ٢٣٥ طن، بالإضافة إلى القبض على مهربين عدد ٧، و ضبط تهريب المواشي عدد ٦٩١".

وأوضحت، أنه "تم تدمير مضافة عدد ٦، و قتل ارهابيين عدد ٢".