دولة اسيوية تتخطى حاجز الـ 31 مليون اصابة بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان، انه "تم تسجيل 35342 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 31.29 مليون".

وأضاف البيان، كما "تم تسجيل 483 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغ بذلك عدد الوفيات الإجمالي 419470 وفقا للبيانات الحكومية".



بالمقابل أعلنت الهند أمس الخميس عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء "الفطر الأسود" الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بداء "الفطر الأسود" إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كورونا.

