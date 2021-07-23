انت الان تتابع خبر بعد قصة حب.. زوجة تقتل زوجها بسبب خلاف على المصروف! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقعت الحادثة في قرية طنط الجزيرة بمحافظة القليوبية المصرية إثر مشادة كلامية لخلافات على مصروف المنزل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الزوج بضرب الزوجة، فأمسكت سكينا ووجهته إلى صدره، فسقط جثة هامدة. وفقا لسكاي نيوز.وقال والد المتهمة، سعيد "65 عاما"، إن ابنته تزوجت منذ أربع أعوام ولديها طفلة ورضيع.

وأضاف، أن ابنته كانت في حالة دفاع عن نفسها، موضحا أن ابنته قالت له عند سؤالها عن سبب الحادث أن زوجها ذهب خلفها إلى المطبخ وحاول خنقها مما دفعها لأخذ آلة حادة "سكين" وقامت بطعنه في صدره.

وكشف والد المتهمة أن ابنته وزوجها "تزوجا عن حب ولكن بعد الزواج تغير كل شيء فهو كان دائم الخلاف والشجار معها، مشيرا إلى أنه تدخل أكثر من مرة للصلح بينهما وفي كل مرة كانت تطلب نجلته الطلاق ولكن بسبب العادات والتقاليد في القرية كان يرفض والدها ويقوم كل مرة بإرجاعها إلى المنزل" .



وأوضح سعيد أن زوج نجلته "كان على خلق ومتدين ومن عائلة طيبة ولكن كان يسمع الكلام من أقاربه ضد زوجته".

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض إثر خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" آخر منشورات الزوجة "المتهمة" عبر صفحتها الشخصية، والتى كتبت فيها منشورات وشاركتها مع صفحة زوجها، ومنها "عندما أستمع لصوتك عندما أشعر بوجودك أرى الآمال تتحقق والعالم يكون ملكي.. أنت عالمي الجميل فعاهدني يا حبيبي ألا تكون إلا لي ولا أكون إلا لك إلى الأبد".

كما نشر الزوج المجنى عليه على صفحته الشخصية منشورات كثيرة تُعبر عن حبه لزوجته ، منها "وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي".

