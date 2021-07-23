عمل في معسكرات العراق وسوريا.. الإطاحة بداعشي في الموصل (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على احد عناصر داعش في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش في مدينة الموصل"، مشيرة إلى أنه "كان يعمل في أحد معسكرات التنظيم في سوريا والعراق".



وبحسب البيان، فان عملية القبض جاءت وفق أوامر قضائية ضمن المادة ٤/ارهاب وتم تسليمه الى الجهات المختصة.