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عمل في معسكرات العراق وسوريا.. الإطاحة بداعشي في الموصل (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على احد عناصر داعش في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش في مدينة الموصل"، مشيرة إلى أنه "كان يعمل في أحد معسكرات التنظيم في سوريا والعراق".

وبحسب البيان، فان عملية القبض جاءت وفق أوامر قضائية ضمن المادة ٤/ارهاب وتم تسليمه الى الجهات المختصة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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