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التعليم تحسم الجدل بشأن إجراء الامتحانات

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، التزامها بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن إجراء الامتحانات.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الأنباء العراقية، "ملتزمون بقرارات وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

 

وأضافت أن "قرار إجراء الامتحانات جاء ضمن آليات التعليم المدمج"، مؤكدة أن "الإجراءات الوقائية داخل الجامعات عالية المستوى".

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نقلت خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبات طلبة جامعات بضرورة جعل الامتحانات الكترونية وليست حضورة بعد تزايد الاصابات بفايروس .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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