انت الان تتابع خبر التعليم تحسم الجدل بشأن إجراء الامتحانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، التزامها بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن إجراء الامتحانات.

