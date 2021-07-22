انت الان تتابع خبر مع تفشي 'دلتا'.. تلويح بعودة الكمامات الى هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتتمحور المحادثات حول ما إذا كان عليهم الضغط من أجل إصدار توجيهات معدلة لارتداء الكمامات.

وجاءت هذه الخطوة مع ارتفاع الإصابات بالمتحور "دلتا" من فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ستة أشخاص مطلعين على الأمر، أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن أي إرشادات جديدة بشأن ارتداء الكمامات ستأتي مباشرة من مراكز مكافحة الأمراض.



ووفقا للإرشادات الصحية الحالية للمراكز، فإنه لا يتعين على الأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء الكمامات في معظم الأماكن، رغم أن تفويض الكمامات لا يزال ساريا لشركات الطيران وغيرها من وسائل النقل العام.

وتأتي الأنباء عن المناقشات في حين يحذر مسؤولو الصحة من أن الولايات المتحدة تواجه الآن "جائحة غير محصنين"، حيث تشهد المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة نسبيا ارتفاعات في حالات الإصابة بالفيروس، غالبيتها بالمتحور دلتا.



وفي ميزوري التي تعد إحدى أكبر بؤر كورونا حاليا، أعلن الحاكم الجمهوري، مايك بارسون، الأربعاء، أن الولاية ستقدم حوافز مالية للمقيمين لتعزيز وتيرة التطعيم.

وأضاف بارسون أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح مؤهلون للحصول على واحدة من 900 جائزة قيمة كل منها 10 آلاف دولار.

وحتى الآن، تم تطعيم 40 في المئة فقط من سكان ميزوري بالكامل ضد "كوفيد-19"، وفق بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى "واشنطن بوست"، إن البيت الأبيض يهدف إلى الحفاظ على نهج عدم التدخل وترك الأمر لـ"سي دي سي" لتتخذ قرارا بشأن ارتداء الكمامات.

ونقلت الصحيفة عن كيفن مونوز، مساعد السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الإدارة "تتبع إرشادات ونصائح خبراء الصحة والطب".

وأوضح أن "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، تقدم إرشادات للصحة العامة، وهي مستمرة في التوصية بعدم ارتداء الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل للكمامات".

وأضاف: "إذا لم يتم تطعيمك، يجب أن ترتدي كمامة".