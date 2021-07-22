تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 20313 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و623 ألفا و840 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2287 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 4628 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و204 آلاف و136 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 226 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88063 حالة وفاة.