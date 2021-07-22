الفياض: بلاسخارت‬⁩ تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة بالملعب السياسي

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أن ممثلة ⁧‫الامين العام للامم المتحدة‬⁩ في العراق جينين بلاسخارت تجاوزت الدور المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي.

وقال الفياض في تغريدة على "تويتر"، "‏نرى ان ممثلة ⁧‫الامين العام للامم المتحدة‬⁩ في العراق بلاسخارت‬⁩ تجاوزت الدور المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي".

وخاطب الفياض الامين العام للامم المتحدة بالقول "نحن بحاجة الى دوركم الاممي المهني في دعم ⁧‫العراق‬⁩".