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الفياض: بلاسخارت‬⁩ تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة بالملعب السياسي

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أن ممثلة ⁧‫الامين العام للامم المتحدة‬⁩ في العراق جينين بلاسخارت تجاوزت الدور المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي.

وقال الفياض في تغريدة على "تويتر"، "‏نرى ان ممثلة ⁧‫الامين العام للامم المتحدة‬⁩ في العراق بلاسخارت‬⁩ تجاوزت الدور المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي".

 

وخاطب الفياض الامين العام للامم المتحدة بالقول "نحن بحاجة الى دوركم الاممي المهني في دعم ⁧‫العراق‬⁩".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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