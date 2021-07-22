نائب يدعو الى 'عدم الانتقائية' بمتابعة الفاسدين داخلياً وخارجياً

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس، الى "عدم الانتقائية" في متابعة الفاسدين داخلياً وخارجياً، مؤكداً وجود مليارات الدولارات العراقية التي تم تهريبها الى الخارج من قبل بعض الفاسدين.



وقال الدهلكي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك مليارات الدولارات التي تم تهريبها الى الخارج من قبل بعض الفاسدين والتي دفع ثمنها الشعب العراقي في جميع المحافظات بنقص الخدمات والبطالة وعدم توفر ابسط متطلبات الحياة الكريمة خصوصا في المجالات الصحية والتربوية والمعاشية"، مبينا ان "جهود النزاهة والحكومة في مكافحة الفساد هي جهود ندعمها بكل قوة ولدينا كامل الاستعداد لتبني اي مقترحات قوانين او قرارات تصب في بودقة استرجاع تلك الاموال ومحاسبة المتورطين في سرقتها".



واضاف الدهلكي ان "بيان السفارة البريطانية بشأن معاقبة عدد من الفاسدين، ندعم هذا الاجراء ونشد على يد الحكومة في المزيد من عمليات متابعة الفاسدين داخليا وخارجيا"، مشدداً على "اهمية عدم الانتقائية في معالجة هذا الملف وان لا يقتصر ضمن اطار التعاون على بعض الدول او بعض الشخوص بل يجب ان يكون ملفا مهنيا لاهميته وخطورته وارتباطه بشكل مباشر بثروات الشعب التي هي خط احمر لا مجاملة ولا مساومة عليه مع اي طرف".

وكانت السفارة البريطانية في بغداد، أعلنت اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة قررت معاقبة خمسة افراد متورطين بقضايا فساد على مستوى العالم، مضيفة أن احد الاشخاص الخاضعين للعقوبات اليوم مواطن عراقي متورط بقضايا فساد.