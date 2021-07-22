بالصور: بعد 17 عاماً... الإنتهاء من بناء أطول ناطحة سحاب في أوروبا

بغداد - ياسين صفوان - بعد 17 عاماً من النكسات تم الإنتهاء أخيراً من بناء أطول مبنى سكني في أوروبا بمدينة بينيدورم على الساحل الإسباني.



وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اكتمل بناء ناطحة السحاب العملاقة "إنتيمبو"، التي يبلغ ارتفاعها 187 متراً وتتكوّن من 47 طابقاً في حين لا تتجاوز المباني المحيطة 25 طابقاً.

وتتميز ناطحة السحاب هذه ببرجين متوازيين، وتم تزويدها بأسرع مصعد في إسبانيا، حيث يرتفع بسرعة 4.2 متر في الثانية، ويمكن أن يصل إلى الطابق العلوي في 52 ثانية.

ويرتبط البرجان المتوازيان في الأعلى بهيكلٍ على شكل ماسة، ويبلغ سعر شقة "البنتهاوس" الفخمة في الطوابق العلوية، حوالي مليوني يورو، ما يعادل 2.4 مليون دولار، فيما تبدأ أسعار الشقق العادية في الطوابق الأخرى من 257 ألف يورو، أي ما يعادل 300 ألف دولار.