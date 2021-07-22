انت الان تتابع خبر بالفيديو: القوى السياسية تخوض سباقا انتخابيا محموم للظفر بأكبر عدد من المقاعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتجري التحضيرات السياسية واللوجستية للانتخابات، في سباق سرعة يتعدد فيه اللاعبون، وتتقاطع المصالح بينهم، لا سيما القوى التي أرهقتها المتغيرات منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي العام الماضي..

ويقول ناشطون إن مقاطعة الانتخابات تهدف إلى تأجيلها لموعد آخر في ظروف آمنة أكثر، في محاولة لتفويت الفرصة على القوى تلك في الاستحواذ على المقاعد التشريعية.. لكن الحديث هذا لا يبدو سوى رسالة احتجاج أكثر منها خطوة عملية من شأنها التأثير على مسار القوى النافذة..