بسبب خطورة الوضع الوبائي.. الاعلام والاتصالات تدعو لبث برامج توعوية

وذكرت وثيقة صادرة عن الهيأة والتي حصلت الخليج 365 على نسخة منها، انه "انطلاقاً من المسؤولية الانسانية والوطنية الملقاة على عاتق الجميع وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونظراً لتسجيل ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بفيروس كورونا وبعضها اصابات شديدة، الأمر الذي يمثل منعطفاً وبائياً خطيراً يهدد الجميع، لاسيما خلال فترة عيد الاضحى المبارك، فإن هيئة الإعلام والاتصالات تدعو إلى بث برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد فيروس كورونا".