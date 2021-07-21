انت الان تتابع خبر تقارير تكشف عن صفقة تبادلية مثيرة بين برشلونة ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وربطت تقارير صحفية غريزمان مؤخرًا، بالدخول في صفقة تبادلية مع ساؤول نيغويز، لاعب أتلتيكو مدريد، لكن برشلونة طلب الحصول على مبلغ مالي إضافي، وهو ما أدى لفشل المفاوضات.

وأوضحت الإذاعة الكتالونية، أن إدارة البلوغرانا بدأت تفكر، في عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين.



وأوضحت أن برشلونة سيرحب بضم أحد اللاعبين ”رحيم سترلينغ، برناردو سيلفا، رياض محرز، إيميريك لابورت“، حال التوصل لاتفاق حول صفقة تبادلية مع الفريق الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أكدت وجود احتمالات لمبادلة غريزمان مع لاعب آخر، وهو باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، ولكن هذا الأمر تم نفيه من الجانبين.

ويحتاج برشلونة إلى بيع أكثر عدد ممكن من اللاعبين لتخفيض سقف رواتب اللاعبين الذي تسبب في عدم قيد صفقات البرسا الجديدة، سيرجيو أغويرو، وممفيس ديباي، إيريك غارسيا، بالإضافة إلى عدم تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى الآن.



وكانت صحيفة ”سبورت“ أوضحت أن غريزمان يمثل مشكلة في برشلونة مع أزمة الرواتب الحالية وعدم قدرة النادي على قيد الصفقات الجديدة، وأن خيارات مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وحتى يوفنتوس يتم دراستها الآن في انتظار موافقة اللاعب من عدمها.

يذكر أن محرز، البالغ 30 عاما، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023.

وساهم النجم الجزائري في تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما لعب دورا كبيرا في وصول السيتي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، قبل خسارة اللقب أمام تشيلسي بعد الهزيمة أمامه بهدف نظيف.

