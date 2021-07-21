مكاسب الدولار تلقي بظلالها على أسعار الذهب

نزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1805.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ08:55 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1805.50 دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس يو.كيه ”عوائد سندات الخزانة تبدو أقوى قليلا، وأسواق الأسهم (الأوروبية) أصبحت رهانا أفضل بعض الشيء؛ ما ينال من بريق الذهب".

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام، وواصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيس للمستثمرين.

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس والذي من المتوقع أن يفرز نبرة تيسير نقدي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% مسجلة 25.17 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 1.2% إلى 2665.58 دولار، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1073.21 دولار للأوقية.